Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит бригада арбитров из Турции

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между футбольным клубом «Краснодар» и английский «Челси» обслужит бригада арбитров из Турции, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главный арбитр матча — Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный арбитр — Арда Кардешлер. Видеопомощники арбитра — Массимилиано Иррати и Мете Калкаван.

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится 28-го октября. Начало — в 21:55.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов краснодарский клуб в гостях сыграл вничью с «Ренном» — 1:1.