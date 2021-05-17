Маск отрицает, что Tesla распродала запасы биткойнов

Основатель и глава Tesla Илон Маск опроверг в понедельник предположение о том, что его компания может продать или уже распродала свои биткойны.

Пользователь под псевднимом CryptoWhale сообщил в воскресенье, что в следующем квартале держатели этой криптовалюты будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее запасов биткойнов. Маск ответил твитом: «В самом деле». После этого буквально в считанные часы стоимость криптовалюты опустилась ниже $43 тыс., подешевев за прошедший день на 8%.

В понедельник предприниматель сообщил в Twitter, что информация о планах его компании не соответствует действительности. «Чтобы развеять слухи, Tesla не продала ни одного биткойна», — написал он. И цена криптовалюты в течение пяти минут взлетела на 3,7% — с $42 566 до почти $44 138. В настоящее время этот показатель балансирует на уровне $45 490.

8 февраля Tesla объявила о вложении $1,5 млрд в биткойны. Компания также сообщила в марте, что начинает принимать эту криптовалюту в качестве оплаты за свою продукцию. Позже Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойн.(РИА Новости)