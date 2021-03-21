Маск опроверг сообщения о шпионаже в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск отреагировал на решение китайских военных запретить использовать автомобили компании на своих объектах.

Как сказал Маск известному китайскому форуму во время виртуальной дискуссии, компания сама проповедует конфиденциальность любой информации.

По его словам, если бы Tesla действительно использовала электрокары для шпионажа в Китае или где-либо еще, то ее бы закрыли, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Guardian.

Ранее агентство Reuters сообщило, что китайские военные запретили автомобилям Tesla въезжать в свои комплексы. Они опасаются камер, установленных на них.