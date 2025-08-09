Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген урегулировал разногласия с клубом по поводу медицинских документов.

Проблемная ситуация между каталонским клубом и немецким голкипером, наконец, подошла к концу. Переговоры между сторонами завершились положительным результатом, и обе стороны официально объявили о достижении соглашения.

Согласно информации пресс-службы клуба, «Барселона» вновь вернула 33-летнему опытному голкиперу капитанскую повязку. Это решение рассматривается как важный шаг на пути стабилизации внутренней атмосферы в команде и укрепления доверия между игроками. Тер Штеген, в свою очередь, подписал специальный документ, предоставляющий медицинской команде клуба полномочия для официального заявления перед руководством Ла Лиги, чем показал, что ставит интересы команды на первое место.

Это позволило закрыть дисциплинарное дело в отношении игрока, и он немедленно восстановлен в статусе капитана основной команды.

Ранее СМИ писали, что 33-летний тер Штеген отказывался подписывать заключение из-за разногласий с клубом по срокам восстановления после операции на пояснице. Также выдвигалась версия, что таким образом он пытался воспрепятствовать регистрации нового вратаря Жоана Гарсии.