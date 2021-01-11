Марина Велиева: «Создавая значок «Хары бюльбюль», я думала о людях с ограниченными возможностями» – ФОТО

Победитель творческого конкурса «Акция Хары бюльбюль», организованного Социально-экологическим центром «ЭкоСфера», художник и handmade мастер Марина Велиева представила работу, выполнить которую сможет даже человек с особенностями зрения.

Напомним, что целью конкурса было создание традиции ношения значка Харыбюльбюль в знак Победы и единства азербайджанского народа в знаменательные дни – 27 сентября в День памяти, 8 ноября в День Победы, а также 31 декабря в День солидарности азербайджанцев мира.

Значок Хары бюльбюль, выполненный М.Велиевой прост до гениальности:

«Для создания значка мне понадобилось три цвета, так как цветок трехцветный. Сначала я нарисовала ту форму, которая мне показалась самой подходящей, сделала выкройку. Мне очень хотелось сделать красивый, но в то же время максимально простой значок, для изготовления которого не понадобится ничего, кроме трех деталей, сделать которые можно из любых подручных средств: пластика, картона, цветной бумаги или плотной ткани. Чтобы не нужны были ни клей, ни нитки. Чтобы все было предельно ясно и просто. Вырезал и собрал. Как пазл. Третья часть входит в отверстия двух других, объединяя и скрепляя их», — рассказывает М.Велиева в интервью #.

Художник подчеркнула, что одним из важных моментов в работе над значком для нее стал принцип равных возможностей:

«Мне хотелось, чтобы значок был легок не только для тиражирования, но чтобы каждый человек мог без особого труда сделать себе свой значок и с любовью носить его в памятные для нас дни. Например, ребенок, или человек с ограниченными возможностями. Вопросы инклюзивности и общества, равных возможностей сегодня актуальны во всем мире, и я, как творческий человек, считаю своим долгом использовать любую возможность, чтобы внести свой пусть и мизерный вклад в этом направлении. Я была очень тронута, когда впервые узнала о том, что знаменитые игрушки из шоколадных яиц «киндер-сюрприз» разрисовывают незрячие люди. И я хотела, чтобы значок был настолько прост, чтобы его мог собрать человек, имеющий проблемы со зрением. Мы не должны «слепо» относиться к проблемам этих людей. Радует, что сегодня в Азербайджане уделяют большое внимание этому вопросу», — говорит Марина Велиева, подчеркивая, что участие в конкурсе «Акция Хары бюльбюль стало для нее важным принципиальным событием:

«Ведь этот конкурс был посвящен долгожданной победе Азербайджана и возвращению наших земель! Ничто не сравнится с радостью, которую подарила нам наша доблестная армия во главе с Верховным Главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым. Дай Бог нашей Родине вечного процветания и мира! Каждый раз, когда я видела георгиевскую ленту, я мечтала о том моменте, когда мы вернем наши земли и победим несправедливость. И тогда у нашего народа будет свой символ победы. Само слово Хары бюльбюль — это уже музыка. Этот хрупкий, невероятно красивый цветок стал символом Великой победы отважного народа Азербайджана», — отмечает художник.

Марина Велиева – выпускник Азербайджанского Государственного училища им.А.Азимзаде. Родилась в творческой семье, азы искусства начала познавать с раннего детства. Последние 10 лет занимается созданием авторской куклы, называя этот вид творчества «особым миром волшебства».

В настоящий момент работает над коллекцией кукол в национальном стиле и планирует персональную выставку.