Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения Евросоюза

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС, который официально состоялся в ночь на 1 февраля, началом крушения Евросоюза. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Twitter в субботу, 1 февраля.

«День, в который произошел Brexit, должен ознаменовать начало строительства европейского альянса независимых наций, к которому призывают и которого хотят подавляющее большинство европейцев», — отметила она.

По словам Ле Пен, Евросоюз «войдет в историю как громкий провал».

В субботу утром президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем Facebook обращение к британцам по поводу состоявшегося Brexit. Французский лидер признает модель ЕС недостаточно эффективной, пояснив, что она не всегда позволяет удовлетворять повседневные потребности граждан. В то же время он считает, что нужно извлечь уроки из выхода Британии из альянса и «бороться за суверенную и демократическую Европу».

В пятницу, 31 января, ровно в 23:00 по лондонскому времени (2:00 мск субботы) Великобритания покинули Евросоюз. С 1 февраля начался переходный период, который продлится 11 месяцев. В течение этого времени Британия будет оставаться в Европейском таможенном союзе и едином рынке. Гражданам альянса в Великобритании и британцам в странах союза будет гарантировано полное соблюдение их прав. Лондон потеряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии и должен будет заплатить альянсу около £33 млрд отступных. Также за 11 месяцев стороны должны согласовать условия дальнейшего взаимодействия.

Великобритания присоединилась к европейским сообществам, которые стали основой для будущего Евросоюза, в 1973 году, подтвердив свое членство по итогам референдума 1975 года. ЕС как экономическое и политическое объединение 27 европейских стран официально существует с 1 ноября 1993 года. За всё это время полной интеграции Британии с альянсом не произошло — государство сохранило свою валюту и не вошло в шенгенскую зону (iz.ru)