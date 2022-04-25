Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА «Новости» готовящееся на нее покушение «неонацистами», заявив, что умереть за правду не страшнее, чем от болезни или старости.

«Все люди смертны, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости», — пафосно сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ якобы пресекла попытку нападения и убийства на Владимира Соловьева. По его словам, Кремль пофамильно знает кураторов организаторов покушения из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство представителей прессы.

В ФСБ позднее уточнили, что нападение готовили граждане России, члены запрещенной в РФ некоей неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»).