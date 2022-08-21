Российская пропагандистка Маргарита Симоньян устроила истерику из-за гибели дочери главного идеолога «русского мира» Александра Дугина, машина с которой подорвалась в Подмосковье.

На своей странице в Telegram пропагандистка показала, что она пережила практически весь спектр эмоций.

Сначала, когда Симоньян узнала о смерти дочери Дугина, она писала, что у нее «нет слов». Затем она принялась требовать, чтобы РФ ударила по Киеву и «центру принятия решений». Пропагандистка надеялась, что утром она увидит новости о «разбомбленной» столице Украины.

Затем Симоньян еще раз истерически умоляла, чтобы Кремль нанес удар по Киеву. К утру, когда пропагандистка поняла, что ее мольбы никто не слышал, она признала, что ей страшно.

Оказалось, «смелая» пропагандистка, которая очень любит угрожать Украине, наняла охрану. Уже несколько месяцев Симоньян боится передвигаться по улицам в одиночестве. Она, как и ее охранники, настолько испуганы, что их настораживают детские игрушки.

Недавно ее сопровождающие «бросились» в сторону от обычного детского мячика, так как думали, что он может быть опасен для Симоньян. Тогда она думала, что все это смешно. Но теперь пропагандистке совсем не до шуток.

Напомним, в подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина — Дарьи Дугиной — 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге. (unian.net)