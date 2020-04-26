Марадона: «Роналдиньо не преступник, просто приехал по работе»

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона поддержал экс-полузащитника «Барселоны» Роналдиньо, которого поместили в следственный изолятор в Парагвае из-за въезда в страну по поддельным документам. Позже бразильца перевели под домашний арест.

«То, что случилось с Роналдиньо, меня огорчило. Он не преступник, просто приехал по работе (на презентацию бесплатной программы здравоохранения для детей).

Мне кажется, его единственная ошибка в том, что он кумир. Он мой друг, и я всегда буду поддерживать его», – сказал Марадона в интервью El Dia. (Sports.ru)

| 2020-04-26T15:20:00+00:00 26 апреля 2020, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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