Марадона может возглавить клуб чемпионата Испании «Эльче»

Именитый аргентинский футболист Диего Марадона может стать главным тренером новичка высшего дивизиона чемпионата Испании «Эльче». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Fichajes.

По информации источника, клуб отправил в отставку главного тренера Рохо Мартина и намерен заключить соглашение с Марадоной. Окончательное решение о приглашении 59-летнего аргентинского специалиста будет принято крупнейшим акционером «Эльче» Кристианом Брагарником.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011-2012), 8 мая 2017 года был назначен главным тренером другого клуба из этой страны — «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул свой пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», который покинул в июне 2019 года, после чего стал главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима».