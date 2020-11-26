Марадона будет похоронен сегодня

Спортивный мир скорбит по легендарному футболисту Диего Марадоне. Он скончался накануне на 61-м году жизни. В Аргентине объявили трехдневный траур.

Как сообщает НТВ, фанаты с флагами и портретами кумира собрались на одной из главных площадей Буэнос-Айреса и начали петь песни в память о выдающемся спортсмене.

Прощаться с Марадоной сегодня будут в президентском дворце Casa Rosada. В последний раз такую церемонию проводили 10 лет назад, когда не стало бывшего лидера Аргентины Нестора Киршнера. Несмотря на действующие ограничения из-за пандемии, власти разрешили посетить прощание всем желающим. Ожидается, что на церемонию придут больше миллиона человек.

Вспоминают Марадону и в итальянском Неаполе, где спортсмен выступал за местный клуб. В память о легенде футбола там прошел стихийный митинг. Фанаты устроили файер-шоу около стены с изображением аргентинца, а власти города пообещали назвать в его честь местный стадион.