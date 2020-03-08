«Манчестер Юнайтед» во второй раз в сезоне АПЛ победил «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) в 29-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, «Юнайтед» выиграл у «Сити» второй раз в сезоне АПЛ. 7 декабря команда Оле-Гуннара Сульшера победила «горожан» в гостях – 2:1. Победный гол тогда также забил Антони Марсьяль.

Таким образом, отрыв «Ливерпуля», лидера АПЛ, от второго места вырос до 25 очков. По потерянным очкам («Сити» провел на 1 матч меньше) отрыв составляет 22 очка.

Следовательно, мерсисайдцы могут стать чемпионами в том случае, если выиграют два ближайших матча – у «Кристал Пэлас» и «Эвертона» – при условии, что «Ман Сити» не будет терять очки. (sports.ru)