«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства-2014

«Манчестер Сити» может столкнуться с серьезными проблемами после того, как УЕФА исключил клуб из еврокубков в связи с нарушением финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает Daily Mail.

Во-первых, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляцию, то «Ман Сити» придется реструктурировать финансы, что может привести к продаже ведущих игроков, таких как Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне и Эмерик Лапорт.

Во-вторых, лига может задним числом снять с «Манчестер Сити» очки. Клуб могут лишить чемпионства 2014 года, если в ходе отдельного расследования АПЛ нарушения подтвердятся.

Премьер-лига изучит период с 2012 по 2016 год, поскольку именно тогда, как утверждает УЕФА, «Ман Сити» завышал спонсорские доходы. Неясно, затронет ли это расследование чемпионство 2012 года.

Напомним, в 2014-м «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, обойдя «Ливерпуль» на два очка. (sports.ru)