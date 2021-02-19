«Ман Сити» отрицает факт переговоров с Месси и «Барсой»

В «Манчестер Сити» отрицают факт переговоров о возможном трансфере нападающего Лионеля Месси.

Аргентинец летом станет свободным агентом, истечет срок его контракта с «Барселоной». Если соглашение не будет продлено, он сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Форвард хотел сменить команду в прошлое межсезонье, однако Жозеп Бартомеу, занимавший на тот момент пост президента «Барсы», категорически отказался отпускать его.

Тогда медиа называли «ПСЖ» и «Манчестер Сити» главными претендентами на Месси, однако в английском клубе утверждают, что ни прошлым летом, ни после этого не вели переговоры с аргентинцем и не делали ему предложений.

Ранее сообщалось, что «горожане» сохраняют интерес к Месси и начнут активную работу по трансферу в марте-апреле этого года. (sports.ru)

| 2021-02-19T15:49:15+04:00 19 февраля 2021, 17:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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