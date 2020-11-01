Макрон заверил, что у Франции нет проблем с мусульманами

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в стране к мусульманам относятся так же, как и к представителям другим конфессий, и они могут свободно исповедовать свою религию.

«У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульман во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру», — сказал Макрон в интервью телеканалу «Аль-Джазира» в день 24-летия с момента основания первого в арабском мире международного телеканала.

Макрон отметил, что во Франции на законодательном уровне не допускаются какие-либо виды расизма, национализма или шовинизма.