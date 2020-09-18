Макрон затягивает разногласия в Средиземноморье

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в нагнетании напряженности в восточной части Средиземного моря, сообщает Агентство Анадолу.

По словам турецкого министра, действия Парижа приводят к затягиванию урегулирования разногласий в Восточном Средиземноморье. «Макрону лишь снится успех антитурецких шагов», — сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что у Евросоюза нет никаких полномочий ставить условия, менять правила или определять границы в Восточном Средиземноморье.

Хулуси Акар прокомментировал также ход переговоров военных делегаций Турции и Греции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Наши греческие соседи за столом переговоров действуют вяло, затягивая диалог путем выдвижения предусловий, тогда как Анкара всецело поддерживает обсуждения под эгидой Альянса», — сказал министр.