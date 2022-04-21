Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер крайне правых Марин Ле Пен провели в среду вечером напряжённые теледебаты – за четыре дня до второго тура выборов главы государства.

Макрон, который по опросам общественного мнения опережает Ле Пен, подверг свою соперницу критике за связи с Россией. Макрон, в частности, указал на кредит, который партия Марин Ле Пен взяла у «Первого российско-чешского банка» в 2014 году. По его словам, это обстоятельство означает, что в случае избрания президентом у Ле Пен в отношениях с Кремлём «будут связаны руки». «Вы говорите со своим банкиром, когда общаетесь с Россией, вот в чём проблема», – сказал Макрон в ходе единственных очных прений с главой «Национального объединения» перед вторым туром голосования, намеченным на 24 апреля.

Марин Ле Пен в ответ обвинила нынешнего президента в том, что он поступает нечестно, поднимая данный вопрос. Лидер крайне правых утверждает, что она «полностью свободна» в своих действиях и что её партия кредит погашает.

Во время дебатов Ле Пен старалась апеллировать к избирателям, недовольство которых может быть связано с ростом потребительских цен, в том числе, из-за войны России с Украиной. Ле Пен заявила, что её приоритетом, если она станет первой женщиной на посту президента Франции, будет снижение расходов для граждан. Себя она назвала кандидатом тех, кто едва сводит концы с концами.

Как пишет DPA со ссылкой на предварительные результаты откликов после дебатов, их победителем стал Эммануэль Макрон. Двое из трёх зрителей считают, что он выглядел более убедительным, показал опрос института Elabe.

Перед вторым туром Макрону опросы дают от 54,5 до 56,5 процента голосов избирателей, Ле Пен – не более 45,5 процента.

По результатам первого тура, прошедшего 10 апреля, за Макрона отдали голоса почти 28 процентов избирателей, за Ле Пен – более 23 процентов. (svoboda.org)