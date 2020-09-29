Макрон проводит встречу с Тихановской в Вильнюсе

Глава Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эммануэлем Макроном в Вильнюсе», — говорится в Telegram-канале пресс-службы белорусского политика.

Как отмечается, основной темой диалога станет возможность организации переговоров о проведении новых выборов президента Белоруссии и «возможной медиации других стран, в том числе Франции».

Ранее стало известно, что встреча французского лидера с Тихановской состоится 29 сентября.(Газета.Ru)

| 2020-09-29T11:21:29+04:00 29 сентября 2020, 11:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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