Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном указал на то, что Киев не выполнил договоренности по предоставлению гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волхованки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по столь острому гуманитарному вопросу», — рассказали в пресс-службе.

Речь идет об объявленном 5 марта российскими Вооруженными силами, проводящими специальную операцию на Украине, «режиме тишины», во время действия которого Мариуполь и Волноваху должны были покинуть гражданские.