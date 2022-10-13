Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что в случае дальнейшего вовлечения в украинский конфликт у лидера Беларуси Александра Лукашенко будут проблемы.

«Если Лукашенко решит еще больше посвятить себя этой войне, он сделает это вопреки совету значительной части своего народа и сделает это, взяв на себя ответственность, которая, я думаю, не обойдется ему без проблем», — сказал он.

Он напомнил, что против Беларуси и так уже были введены санкции после того, как Минск позволил разместить на своей территории российских военных.

В этом же интервью Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин «должен положить конец этой войне» и «вернуться за стол переговоров», проявив уважение к «территориальной целостности Украины». Он также указал, что переговоры будут в «интересах» Киева. При этом французский лидер пообещал новое вооружение Украине, а именно поставку систем ПВО. (gazeta.ru)