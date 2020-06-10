Макрон назвал расизм «болезнью, которая затрагивает все общество»

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания кабинета министров страны выступил с осуждением расизма, назвав его предательством «республиканского универсализма», заявила в среду официальный представитель правительства Франции Сибет Ндияй.

«В своем вступительном слове президент республики упоминал манифестации, имевшие место в последние несколько дней», — сказала она.

По ее словам, Макрон назвал расизм «болезнью, которая касается всего общества» и отметил, что «эта напасть является предательством республиканского универсализма». Глава государства призвал власти страны проявлять жесткость по этому вопросу и усилить работу по борьбе с дискриминацией.(РИА Новости)