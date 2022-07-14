Указом Президента Франции Эмманюэля Макрона от 13 июля 2022 года известный музыкант азербайджанского происхождения, заслуженная артистка Адиля Алиева награждена высшей наградой страны — орденом «Почетного легиона».

Как сообщили # в Госкомитете по работе с диаспорой, в указе, подписанном преддверии национального праздника Французской Республики, говорится, что пианистка, учредительница фестиваля классической музыки Адиля Алиева была удостоена этой награды за заслуги в музыкальной сфере.

Наша соотечественница, родившаяся в Баку, окончила среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля и Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского. Были организованы ее концерты в более чем 50 странах, записано более 30 компакт-дисков в известных студиях звукозаписи. В концертную программу нашей соотечественницы входят произведения Гара Гараева, Джовдата Гаджиева, Тофика Гулиева, Огтая Раджабова, Вагифа Мустафазаде, Арифа Меликова и других азербайджанских композиторов.