Украинское командование уничтожило огромный военный корабль «Москва», используя беспилотники, чтобы отвлечь его системы защиты, и нанеся удары надводными ракетами.

Как передает УНИАН, издание MailOne опубликовало статью, в которой эксперты восхитились гениальным ходом украинского командования.

Внезапная атака произошла ночью, когда «Москва» находился в 60 милях к югу от Одессы. Команда корабля отслеживала ложные цели — турецкие беспилотники TB2, не подозревая, что пара противокорабельных ракет Neptune R360 украинского производства направлялась в их сторону.

Две ракеты, каждая весом в тонну, врезались в левый борт 611-футовой «Москвы», сильно раскачав ее и вызвав катастрофический взрыв и сильные пожары.

Западные представители заявили, что эта операция продемонстрировала способность Украины наносить удары по русским в районах, где они считали себя неуязвимыми. И отвергли заявления России о том, что на борту «Москвы» был просто пожар, который привел к взрыву большого количества боеприпасов.