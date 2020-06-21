МАГАТЭ — Иран: Следует не угрожать, а договариваться

Давление на Иран, о котором на днях уже писало #, отнюдь не спадает. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, требующую проведения инспекции двух ядерных объектов в Иране.

Резолюция была принята на заседании Совета управляющих от 35 стран. Тегеран призвали предоставить доступ к 2 местам, указанным МАГАТЭ. Примечательно, что против резолюции проголосовали Россия и Китай.

Реакция Ирана на новую резолюцию известна — он заявил, что не откроет свою территорию для ядерных инспекций, вызванных постоянными обвинениями его противников.

Резолюция, представленная Германией, Францией и Англией, была принята 25 голосами против 2 при 7 воздержавшихся. Как отмечает израильское издание «Детали», документ призван оказать давление на Иран для допуска инспекторов на два объекта, упомянутых в докладах МАГАТЭ в марте и в начале июня, и прояснить происхождение незадекларированного ядерного материала, который инспекторы МАГАТЭ обнаружили на одном из объектов.

Но, «Иран полностью отвергает эту резолюцию и будет реагировать соответствующим образом», заявил представитель Ирана в международных организациях в Вене Казем Гариб Абади. По его словам, «те, кто принял это решение, будут нести ответственность за его последствия». Диппредставитель Ирана заявил, что резолюция была принята «на основе ложных и необоснованных обвинений». «Это совершенно неконструктивный, политический шаг, который подталкивает нас к ненужному кризису сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ», — сказал Абади.

На грани оскорблений высказался и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он заявил, что авторы резолюции — Франция, Германия и Британия, должны прекратить притворяться и признать себя подельниками лидеров Израиля и США, сообщает РИА Новости. «Они – подельники Трампа и Нетаньяху, и не в том положении, чтобы давать советы Ирану», — сказал Зариф. По его словам, эти страны не соблюдают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по которому с Ирана должны быть сняты международные санкции при условии, что республика откажется от использования атома в военных целях.

Израильские СМИ отмечают, что принятая резолюция имеет непосредственное отношение к их стране. Указанные в резолюции объекты и незадекларированный ядерный материал оказались в поле внимания МАГАТЭ после доказательств, добытых в ходе операции «Моссада» в январе 2018 года. В ходе этой операции из Ирана было доставлено огромное количество секретных материалов со свидетельствами того, что режим пытался скрыть от МАГАТЭ свою программу создания ядерного оружия, передает «Детали».

Вице-премьер и министр обороны Израиля Бени Ганц уже отреагировал на резолюцию и похвалил МАГАТЭ, призывающую Иран разрешить «немедленный доступ к местам, где происходят подозреваемые нарушения». «Мы годами знали, что Иран скрывает грубые нарушения договора о нераспространении», — указал бывший начальник генштаба.

Ситуация с Ираном продолжает оставаться непредсказуемой и европейские страны, с одной стороны, оказывая на него давление, с другой — пытаются уверить его в своем стремлении к объективности. Министры тех же самых трех стран, инициировавшие жесткую резолюцию МАГАТЭ, сделали противоположное заявление на специальной встрече в Берлине. «Стратегия оказания максимального давления на Тегеран неэффективна для решения иранской ядерной проблемы», — указывается в итоговом коммюнике глав МИД ФРГ, Великобритании и Франции — Хайко Мааса, Доминика Рааба и Жан-Ива Ле Дриана. «Мы проявляем обеспокоенность ядерной и ракетной программами Ирана, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе. В связи с этим мы призываем Иран к ответу, при этом добиваясь содержательного диалога и дипломатического взаимодействия», — сказано в документе. Министры подчеркнули, что будут стремиться к проведению межминистерской встречи с участием Ирана.

Все эти сложные дипломатические расшаркивания свидетельствуют о том, что европейцы пытаются играть с Ираном какую-то свою игру, в отличие от прямолинейного руководства США.

Но это всё их дела. А кто подумает в этой ситуации про Азербайджан, и про других не сильно крупных и мощных соседей Ирана, имеющих с ним общую границу? Следует задаться вопросом, каково для нас, если Иран реально разрабатывает ядерное оружие, пусть даже нацеленное не на близких соседей? Ведь это опасность в любом случае. Зная, что в исламской республике правят люди, склонные к религиозному фанатизму, да еще и обозленные многолетней политикой санкций против них, нельзя исключать полностью, что какой-нибудь неосторожный шаг того же импульсивного Трампа не закончится вооруженным конфликтом, в ходе которого Тегеран может решиться использовать ядерное оружие (если оно у него есть), например, против Израиля. Мало кто сомневается, что такое же оружие есть и у Израиля. А если тот ответит Ирану, не накроет ли губительный радиационный фон и близко расположенный Азербайджан? Вот почему для нас все эти вопросы далеко не праздные.