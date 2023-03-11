Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал характеристики Папе римскому и нескольким политикам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим мнением он поделился в эфире программы La Pizarra, передает Infobae.

Папу римского Мадуро назвал «чудотворцем», а Путина — «великим воином». «Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое», — также сказал он в ответ на просьбу журналиста говорить первое, что приходит ему в голову, когда он слышит имена политиков.

Бывшего президента Кубы Фиделя Кастро Мадуро охарактеризовал как «исторического гиганта». О секретаре Организации американских государств Луисе Альмагро и экс-президенте Аргентины Маурисио Макри политик высказался нелестно: первого он назвал «предателем», а второго «помойкой».