Маас не исключил, что в контексте санкций ЕС придется «говорить и о Лукашенко»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключает, что ЕС придется расширять санкционный список по Беларуси, если президент Александр Лукашенко продолжит подавлять протесты и не откликнется на призывы из Европы. Об этом он написал в четверг в Twitter.

«Лукашенко продолжает идти дорогой насилия и подавления. В ЕС мы сразу предложили санкции против ответственных лиц. Если насилие продолжится, то нам нужно будет расширить меры на большее число персон и говорить также нужно будет о Лукашенко», — говорится в сообщении.

Вопрос о введении персональных санкций в отношении представителей властей Беларуси будет вынесен на саммит ЕС 24-25 сентября. В разные годы черный список для Беларуси достигал 130 человек, Лукашенко входил в него с 2011 по 2016 год.(ТАСС)