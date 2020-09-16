Маас не исключил, что в контексте санкций ЕС придется «говорить и о Лукашенко»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключает, что ЕС придется расширять санкционный список по Беларуси, если президент Александр Лукашенко продолжит подавлять протесты и не откликнется на призывы из Европы. Об этом он написал в четверг в Twitter.

«Лукашенко продолжает идти дорогой насилия и подавления. В ЕС мы сразу предложили санкции против ответственных лиц. Если насилие продолжится, то нам нужно будет расширить меры на большее число персон и говорить также нужно будет о Лукашенко», — говорится в сообщении.

Вопрос о введении персональных санкций в отношении представителей властей Беларуси будет вынесен на саммит ЕС 24-25 сентября. В разные годы черный список для Беларуси достигал 130 человек, Лукашенко входил в него с 2011 по 2016 год.(ТАСС)

| 2020-09-16T19:03:13+04:00 16 сентября 2020, 19:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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