Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

«Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы… Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ», — заявил Лукашенко в ходе онлайн-саммита организации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».