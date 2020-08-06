Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что стал бы воевать за Крым. Об этом сообщает интернет-издание «ГОРДОН».
«Я бы воевал за Крым!» — заявил белорусский лидер, добавив, что в этих боях погибли бы много человек.
Помимо этого Лукашенко рассказал о своем диалоге с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
«Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?» — приводит издание вопрос Лукашенко.
«Кажется», — ответил Шойгу.
Белорусский лидер также заявил о своем украинском происхождении, рассказав, что его «корни между Киевом и Черниговом зарыты». (gazeta.ru)