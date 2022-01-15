Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным разработал план операции по отправке миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с миротворческим контингентом, прибывшим из Казахстана.

«Вам, белорусам и россиянам, я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [белорусского министра обороны Виктора] Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что это был первый случай, когда силы ОДКБ были в действительности задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств — членов Организации.