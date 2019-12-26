Лукашенко заявил, что грядущий год будет непростым

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников не расслабляться и быть начеку, так как перед страной «вызовов сегодня много».

«Расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Это (прошедшие в стране осенью парламентские выборы) была репетиция. Основное действо нас ждет впереди… Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны», — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время рассмотрения кадровых вопросов. Его слова приводит официальный сайт президента Республики Беларусь.

Выборы в нижнюю палату парламента (Палату представителей) прошли в республике 17 ноября. Были избраны 110 депутатов в 110 округах, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. Наблюдатели от ОБСЕ по итогам выборов заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны. (РИА Новости)