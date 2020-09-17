Лукашенко закрывает границу с Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко закрывает границу с Западом, в частности, с Польшей и Литвой, а также усиливает охрану границы с Украиной. Он заявил, что делает это вынужденно.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье. И закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер обратился к народам этих стран: «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне. В их арсенале осталось совсем немного приемов, и мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени. Даже если останемся в одиночку. Поверьте, ситуация очень непростая, я ее не хочу усложнять. Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы, может быть не только Европы Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны».