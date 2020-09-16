Лукашенко уволил несогласных с ним послов

Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Павла Латушко и Игоря Лещеню в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу.

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.

Игорь Лещеня, экс-глава посольства республики в Словакии, был уволен 24 августа. Дипломат первым из глав дипмиссий выступил в поддержку участников акций протеста в стране. Спустя несколько дней он подал в отставку и назвал свое решение логичным шагом.

Павел Латушко до 2019 года возглавлял посольство Беларуси во Франции и Испании. После ухода с дипломатической работы он стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы. После создания координационного совета оппозиции Беларуси он стал его постоянным членом. В начале сентября он уехал из Минска и сейчас находится в Польше, отмечает телеканал «360».