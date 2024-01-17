Президент Украины Владимир Зеленский сам не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, поскольку ее представители не соответствуют его уровню. Так несостоявшуюся встречу он объяснил сам, передает украинское издание «Страна.ua».

«Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что ему нужны не любые диалоги, а «важные решения от лидеров, принимающих эти решения».