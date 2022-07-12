Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил генерал-майора Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны», — указывается на сайте.

Как известно в Беларуси больше месяца продолжаются военные учения. Среди прочего на них прошла проверка механизмов мобилизации.

Ранее сообщалось, что Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз — со стороны Вооруженных сил Беларуси. (УНИАН)