Белорусский лидер Александр Лукашенко, который был во вторник на параде Победы в российской столице, срочно уехал из Москвы, сообщает «Царьград».

Ранее СМИ сообщали, что после парада глава государства Владимир Путин провел неформальный завтрак с зарубежными лидерами, но на мероприятии не было Лукашенко.

Некоторые источники сообщили, что президент Беларуси не смог присутствовать на завтраке по состоянию здоровья. Ему резко стало плохо. В аэропорту Лукашенко сопровождала машина скорой помощи.

Официальных подтверждений или опровержений данных сообщений сейчас нет.