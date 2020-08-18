Лукашенко: «Следующий президент Беларуси не продержится на посту и трех лет»

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что следующий президент республики не продержится на своем посту и двух-трех лет, сообщает «Интерфакс».

«Политику хотите? Пожалуйста! Я не против. Но закон толпы… Пожалуйста, идите. Но там президент не будет вас гладить по плечу. Если я уйду, вы и следующему будете кричать «Уходи!» И рано — через 2-3 года», — возмутился требованиями протестующих Лукашенко.

Он также пригрозил, что белорусам рано или поздно придется ответить за то, что они «вывалили на улицу».

Лукашенко добавил, что жителям страны необходимо научиться «думать мозгами», когда они выдвигают требования об отставке действующей власти.