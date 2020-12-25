Лукашенко рассказал о раскрытии в Беларуси некой террористической группировки

Члены террористической группировки, ранее задержанные в Беларуси, готовили теракты по всей стране и «тоннами» ввозили оружие через Украину, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит «БелТА».

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять», – рассказал глава государства.

Он добавил, что вопрос пресечения противоправной активности в стране держится на жестком контроле.

Ранее сообщалось, что сотрудники белорусской милиции совместно с КГБ пресекли в республике деятельность террористической группы, члены которой обвиняются в уничтожении машин и домов сотрудников правоохранительных органов страны. Организатором и лидером группировки считается дважды судимый гражданин Беларуси Николай Автухович, осужденный ранее за неуплату налогов в особо крупном размере, а также за незаконное хранение оружия.