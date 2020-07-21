Лукашенко призвал не верить обещаниям своих оппонентов

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал соотечественников не верить обещаниям своих оппонентов о проведении быстрых реформ и улучшении качества жизни. Об этом он заявил в Гомеле во время открытия новой поликлиники.

«Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это», — отметил Лукашенко, слова которого приводит во вторник его пресс-служба.

Белорусский президент напомнил о трудностях, связанных с преодолением последствий чернобыльской катастрофы, которая затронула Гомельскую область.

«Тогда нам никто ничего не обещал. Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки», — сказал Лукашенко. «Не купитесь, не потеряйте свою страну», — предупредил он.

Он также призвал белорусов противостоять попыткам дестабилизации ситуации в стране в период президентских выборов, которые могут привести к потере независимости. «Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми», — сказал Лукашенко.

«Сейчас очень опасный момент. Нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя. Это главное», — заявил президент. (ТАСС)