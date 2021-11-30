Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.

Ранее в ноябре Лукашенко пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым. После этого белорусский парламентарий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что слова Лукашенко «вне всякого сомнения» можно расценивать как признание Крыма российской территорией.