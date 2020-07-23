Лукашенко пригрозил иностранным СМИ выдворением из страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что иностранные СМИ могут быть выдворены из страны за несоблюдение законов и призывы к «майданам».

«Би-би-си, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти <…> Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь, — сказал Лукашенко в четверг на совещании с руководством экономического блока страны, его слова приводит агентство БелТА. — Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

Лукашенко потребовал от чиновников выполнять свои обязанности, а не ждать тех или иных специальных указаний. «Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься, — сказал белорусский лидер. — Да и в правительстве у нас, в министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента, что это за отношение к стране?».

По его словам, ответственным лицам, включая администрацию президента, необходимо уделять более пристальное внимание работе на информационном поле. Лукашенко подчеркнул, что надо решительно реагировать на деструктивную информацию в СМИ. По его словам, речь идет не только об интернете, но и о традиционных СМИ, например газетах. «Посмотрите на бумажные СМИ, я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду» в Беларуси, уже скоро в желтизну превратится», — сказал Лукашенко.