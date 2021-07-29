Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал спортивным чиновниками и функционерам «не возвращаться в страну» без медалей с Олимпиады в Токио.

«Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации (глава национального олимпийского комитета). Понимайте меня как хотите», — приводит слова главы государства официальный сайт президента Беларуси.

Лукашенко уточнил, что спортсмены, тренеры, функционеры должны получать «деньги, квартиры, славу, медали и ордена» только «за результат».

Напомним, что за первые пять дней XXXII летних Олимпийских игр — 2020 сборная Беларуси не завоевала ни одной медали. (business-gazeta.ru)