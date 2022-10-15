Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в первую очередь стоит прекратить абсолютно любые боевые действия, развернутые на территории Украины, и искать выход из создавшегося положения. Об этом сообщает «БелТА».

По словам белорусского главы государства, когда получится приостановить конфликт, — можно будет разбираться, «кто прав, кто виноват».

«Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся», — приводит белорусское агентство интервью Лукашенко для NBC.

Как считает Лукашенко, только так стоит выяснять степени ответственности за происходящее.

«Наверное, это нормальная формула», — заключил президент Беларуси.