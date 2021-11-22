Германия отклонила призыв Минска принять 2 тысячи мигрантов, находящихся во временном лагере на белорусско-польской границе. ФРГ и Евросоюз не могут принять данное предложение, заявил в понедельник, 22 ноября, официальный представитель правительства Германии в Берлине, сообщила «Немецкая волна».

Тем временем белорусские правоохранительные органы продолжают перевозить мигрантов в пограничный район. Польская погранслужба сообщила, что 21 ноября 150 человек попыталась прорваться через заграждения у городка Дубиче-Церкевне. Действия мигрантов контролировались белорусскими спецслужбами, говорится в публикации на сайте «Немецкой волны».

Александр Лукашенко заявил, что обратился с просьбой к Ангеле Меркель принять в Германии около 2000 беженцев из лагеря, находящегося на границе с Польшей. Как утверждает Лукашенко, Меркель якобы обещала рассмотреть эту просьбу, но до сих пор от неё нет ответа. (svoboda.org)