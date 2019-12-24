Лукашенко пообещал реализовать все «дорожные карты» по интеграции с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал реализовывать все «дорожные карты» по интеграции с Россией в случае переизбрания на выборах в 2020 году.

Об этом лидер республики заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Лукашенко, если белорусский народ изберет его на президентских выборах, он намерен реализовывать все договоренности и все «дорожные карты» по интеграции с РФ.

При этом глава республики отметил, что интеграция двух стран не уменьшает суверенитет ни России, ни Белоруссии.

Напомним, что выборы президента в Белоруссии состоятся уже в следующем году.

Ранее Лукашенко отметил «колоссальный прогресс» в сотрудничестве с Россией, в том числе в сфере экономики (aif.ru)