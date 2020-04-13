Лукашенко похвалил белорусов за реакцию на ситуацию с COVID-19

Президент Белоруси Александр Лукашенко в условиях коронавируса COVID-19 отметил отсутствие на улицах страны праздно шатающихся граждан и похвалил их за реагирование на ситуацию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в понедельник провел совещание с главой администрации президента Игорем Сергеенко, председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой и министром здравоохранения Владимиром Караником.
«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — сказал Лукашенко.
Он обратил внимание, что ежесуточно анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране. По словам главы республики, исходя из представленных ему графиков, отмечаются определенные положительные тенденции. «Это абсолютно показательные графики, они о многом говорят. Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ… Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году», — заметил президент.
Вместе с тем он констатировал, что за последние дни, например, в Витебской области прирост количества новых пневмоний существенно сократился – в 2,5 раза, похожая ситуация наблюдается и по Минску.