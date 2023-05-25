Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за решение разместить на территории республики тактическое ядерное оружие. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину, который выложил видео со словами белорусского лидера в своем Telegram-канале.

24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума сказал, что интеграция Москвы и Минска настолько близка, что даже ядерное оружие у них «одно на двоих». В этот момент камеры показали, как Лукашенко и Путин пожали друг другу руки. Зарубин попросил белорусского президента рассказать, о чем они тогда разговаривали с российским президентом.

По словам Лукашенко, он не очень расслышал, что именно говорил Токаев, когда речь шла о ядерном оружии, и Путин ему сказал, что было принято решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

«Я говорю: «Спасибо». Вот о чем шла речь, не больше», — рассказал президент Белоруссии.