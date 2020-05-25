Лукашенко обсудит с Си Цзиньпином совместное ракетостроение

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения.

«Хорошо, давайте тогда на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим – я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему (совместное ракетостроение). Не думаю, что это будет большой проблемой», – сказал Лукашенко в сюжете телеканала ОНТ, посвященном посещению президентом разработчика вооружений «ОКБ ТСП» в пятницу.

Таким образом он отреагировал на замечание председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романа Головченко, что «китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается (в разработке ракет) и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости».

Во время посещения «ОКБ ТСП» Лукашенко потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 километров, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров. (interfax.ru)