Лукашенко обещал белорусам новые выборы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует новые выборы главы государства, когда белорусский народ примет решение об их необходимости.

Отрывок выступления Лукашенко опубликован в близком к пресс-службе президента Telegram-канале «Пул Первого».

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», – подчеркнул глава государства.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

| 2020-11-06T20:24:58+04:00 6 ноября 2020, 21:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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