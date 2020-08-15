Лукашенко об угрозах семьям силовиков

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предостерег оппозицию от угроз в адрес силовиков и их семей, заявив, что военные имеют достаточные ресурсы для обеспечения защиты своих семей и безопасности в стране.

«Активизировались наши так называемые «мирные строители» на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого. Они даже не представляют, чем это закончится. Не надо играть с огнем», — сказал Лукашенко в субботу на совещании в Центре стратегического управления вооруженными силами. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

По его словам, «военные имеют достаточные ресурсы для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве».

«Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они – те, кто это делает, те, кто троллит сегодня, угрожает семьям, до детей дошли военнослужащих – они просто не понимают, что может произойти», — подчеркнул Лукашенко.