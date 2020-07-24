Лукашенко не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, но, по его словам, «всякое может случиться». Такое мнение он высказал 24 июля, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке под Минском.

Лукашенко отметил, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций.

«Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам нужны, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть, примером тому являются США».